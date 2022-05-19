Суд заочно арестовал Януковича по новому подозрению

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу. Его подозревают в организации незаконного пересечения государственной границы.

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Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Согласно фабуле дела, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью 3-х российских вертолетов воздушным путем Янукович незаконно пересек и переправил не менее 20 человек в город Анапа Краснодарского края в России.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Отметим, адвокатское объединение AVER LEX, обеспечивавшее юридическую защиту бывшего президента Виктора Януковича, больше не будет его защищать из-за истечения срока договора.

Отметим, что против Януковича в Украине был открыт целый ряд уголовных дел по различным эпизодам. В частности, обвинительным приговором в январе 2019 года закончилось дело о государственной измене и пособничестве России в ведении агрессивной войны, экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года - Верховный суд.

Также он заочно арестован Украиной по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году, а с февраля 2022 года подозревается также и в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.