В Днепре нашли подпольное производство духов: проведены обыски (ФОТО)

Бюро экономической безопасности разоблачило организаторов незаконного производства в промышленных масштабах и реализации парфюмерной продукции известных мировых брендов в Днепре.

Как отмечается в сообщении ведомства, поддельные духи продавались на территории Украины по заниженным ценам, что нанесло международным компаниям-владельцам брендов соответствующий ущерб.

Сотрудники БЭБ провели обыски в складских и торговых помещениях, где хранилась и реализовывалась продукция. Выявлено и изъято большое количество поддельных духов ориентировочной стоимостью 15 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Дело расследуется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров и услуг) при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Напомним, что в этом году БЭБ резко активизировало работу по разоблачению подпольных промышленных площадок, где производят разную контрафактную продукцию под известными брендами, в частности алкогольные напитки, а также бытовую химию - шампуни, стиральные порошки, моющие средства. Накануне такое масштабное производство "накрыли" на Закарпатье.

В свою очередь, в Одесской области ранее разоблачили масштабное нелегальное производство именно поддельной парфюмерии. Там уже неоднократно проводились соответствующие обыски. В настоящее время арестовано имущество стоимостью 115 миллионов гривен.