В обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей

На псевдореферендумах оккупанты пытались подкупить украинцев бесплатными продуктами питания и предлагали людям "военную форму" на детей.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники СБУ обнаружили еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка.

Помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

"Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении", - отмечают в СБУ.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

"Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям", - сообщают в СБУ.

Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за".

"СБУ уже задокументировала эти преступления и получила списки, учредительные данные и всю необходимую информацию на каждого коллаборанта. Все причастные к преступлениям против основ национальной государственности будут обязательно наказаны", - подчеркивают правоохранители.

Ранее СБУ сообщила о подозрении еще 26 организаторам псевдореферендума в Донецкой и Луганской областях Украины.

Также по материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "председатель "ЛНР" Леонид Пасечник. Именно он подписал обращение депутатов так называемой "ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона" о референдуме "ЛНР" по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России".

Кроме того, СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по "вхождению" областей Украины в состав России, в том числе Денису Пушилину ("председатель "ДНР") и Владимиру Сальдо ("председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области).