Януковича и весь силовой блок будут судить за расстрел "Небесной сотни"

Перед судом предстанет бывший беглый президент Виктор Янукович и тогдашний глава СБУ вместе с силовым блоком за расстрел "Небесной сотни" 18 – 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранители завершили расследование масштабного дела относительно руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:

Президент Украины;

Министр внутренних дел;

заместитель Министра внутренних дел;

Председатель СБУ;

Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

Министр обороны Украины;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

"Установлено, что они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы. и прекращение акций протеста.Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без законных оснований", - отмечают в ГБР.

Там напоминают, что такие действия бывшего президента и руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц.

По данным следствия, всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя и нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

"Во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, следовательно досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следователем судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в ГБР.

Досудебным расследованием также установлено, что бывшие глава СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах Российской Федерации, и, как следствие, получили гражданство РФ, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне РФ, приняли присягу на верность его народа.

Поэтому, отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах РФ, которой давали присягу.

"Учитывая, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными Силами Украины", - отметили в ГБР.

Там добавили, что максимальное наказание за эти преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд .

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и в вышеупомянутом деле о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти: в нем к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.