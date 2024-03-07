Европарламент дал добро на продление либерализации торговли для Украины еще на один год

7 марта члены Комитета по международной торговле Европарламента одобрили продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы. Соответственно, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года будут сняты импортные пошлины и экспортные квоты на аграрную продукцию из Украины в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Решение было одобрено во время голосования, где 26 евродепутатов выступили "за", 10 - "против" и 1 "воздержался".

Сообщается, что это также дает Европейской комиссии полномочия оперативно реагировать и принимать меры в случае серьезных сбоев на рынке ЕС или в отдельных странах-членах, вызванных импортом из Украины.

Либерализация торговли включает механизм экстренного введения пошлин на особо чувствительные продукты, такие как птица, яйца и сахар, в случае их импорта более средних объемов 2022 и 2023 годов.

"Дальнейшее снижение торговых барьеров с Украиной зависит от соблюдения страной демократических стандартов, прав человека, верховенства права, а также от его усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - говорится в сообщении Европарламента.

Ожидается, что парламент проголосует свою позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее, Совет должен официально одобрить постановление и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

"Продолжение торговых мер ЕС обеспечит Украине возможность продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС, являющуюся важнейшим источником жизни для украинской экономики. В то же время предложение предусматривает надежные механизмы, гарантирующие, что наши фермеры не будут перегружены внезапным ростом импорта. Это хороший баланс между продолжением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой наших рынков", - прокомментировала это решение докладчик по Украине Сандра Калниете.

В Украине отреагировали на это решение

Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины заявил, что предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной на год без каких-либо изменений поддержал комитет Европарламента по международной торговле INTA.

"Еще неделю назад в предложение Еврокомиссии было подано более 100 правок в аграрном и торговом комитете. Почти все они предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции. Причина – требования фермеров и грядущие выборы в Европарламент. Из-за активной работы с государствами-членами – и прежде всего Польшей, с евроинституциями и евродепутатами удалось уменьшить количество правок, которые голосовались до двух", - написал Качка.

По его словам, такое решение уже получило поддержку от посолов стран-членов ЕС в рамках COREPER и является стартом для политического одобрения решения, которое должно пройти без дополнительных дебатов.

Качка также отметил, что только неделю назад в это предложение Еврокомиссии было внесено более 100 правок в аграрном и торговом комитетах, большинство из которых имело целью ограничить доступ украинской продукции на рынок ЕС.

Как известно, соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, предусматривающее Зону глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС в июне 2022 г. ввел меры, которые обеспечили беспошлинный доступ всей украинской продукции на рынок ЕС. Эти мероприятия продлились на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.

Напомним, что постановление об остановке действия импортных пошлин для украинской продукции ЕС приняло 24 мая 2022 года. Решение Совета ЕС приостановит тарифы на украинский импорт, установленные Соглашением об ассоциации Украины и ЕС. В июне 2023 года ЕС продлил действие соглашения.

По данным комиссии, общий импорт ЕС из Украины составил 24,3 миллиарда евро за 12 месяцев до октября 2023 по сравнению с довоенным уровнем в 2021 году, который составил 24 миллиарда евро.

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