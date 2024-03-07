Європарламент дав добро на продовження лібералізації торгівлі для України ще на один рік

7 березня члени Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту схвалили продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови. Відповідно, з 6 червня 2024 по 5 червня 2025 будуть зняті імпортні мита та експортні квоти на аграрну продукцію з України до країн ЄС.

Про це повідомили у прес-службі Європарламенту.

Рішення було схвалено під час голосування, де 26 євродепутатів виступили "за", 10 - "проти" та 1 "утримався".

Повідомляється, що це також дає Європейській комісії повноваження оперативно реагувати та вживати заходів у випадку виникнення серйозних збоїв на ринку ЄС або в окремих країнах-членах, спричинених імпортом з України.

Лібералізація торгівлі включає механізм екстреного введення мит на особливо чутливі продукти, такі як птиця, яйця та цукор, у разі їх імпорту понад середні обсяги 2022 та 2023 років.

"Подальше зниження торговельних бар'єрів з Україною залежить від дотримання країною демократичних стандартів, прав людини, верховенства права, а також від її зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - йдеться в повідомленні Європарламенту.

Очікується, що парламент проголосує свою позицію в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі, Рада повинна офіційно схвалити постанову і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Продовження торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію до ЄС, що є найважливішим джерелом життя для української економіки. Водночас пропозиція передбачає надійні механізми, які гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту. Це хороший баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків", - прокоментувала це рішення доповідачка щодо України Сандра Калнієте.

В Україні відреагували на це рішення

Тарас Качка, заступник міністра економіки України заявив, що пропозицію Єврокомісії про продовження безмитної торгівлі з Україною на рік без будь-яких змін підтримав комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі INTA.

"Ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті. Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина – вимоги фермерів та прийдешні вибори до Європарламенту. Через активну роботу з державами-членами – і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалось зменшити кількість правок, які голосувалися до двох", - написав Качка.

За його словами, таке рішення вже отримало підтримку від посолів країн-членів ЄС в рамках COREPER і є стартом для політичного схвалення цього рішення, яке повинно пройти без додаткових дебатів.

Качка також зазначив, що лише тиждень тому до цієї пропозиції Єврокомісії було внесено понад 100 правок у аграрному та торговельному комітетах, більшість з яких мала на меті обмежити доступ української продукції на ринок ЄС.

Як відомо, угода про асоціацію між ЄС та Україною, що передбачає Зону глибокої та всеосяжної вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС із 2016 року. Одразу після початку російської агресивної війни проти України ЄС у червні 2022 року запровадив заходи, які забезпечили безмитний доступ усієї української продукції на ринок ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у червні 2023 року і закінчуються 5 червня 2024 року.

Нагадаємо, що постанову про зупинення дії імпортного мита для української продукції ЄС ухвалив 24 травня 2022 року. Рішення Ради ЄС призупинить тарифи на Український імпорт, встановлені Угодою про асоціацію України та ЄС. У червні 2023 року ЄС продовжив дію угоди.

За даними комісії, загальний імпорт ЄС з України склав 24,3 мільярда євро за 12 місяців до жовтня 2023 року порівняно з довоєнним рівнем у 2021 році, який становив 24 мільярди євро.

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