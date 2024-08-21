Во Львовской области появится новый индустриальный парк "Технологий и бизнеса": какие товары будет производить

Новый индустриальный парк "Технологий и бизнеса" появится в Новояворовской территориальной общине Львовской области. На развитие парка предполагается привлечь 210,5 млн. грн. инвестиций.

Решение о включении этого парка в Реестр индустриальных (промышленных) парков Правительство приняло на заседании 20 августа, сообщает Минэкономики.

450 рабочих мест в перерабатывающей промышленности

Отмечается, что парк "Технологий и бизнеса" во Львовской области создаст до 450 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В частности, это производство товаров с высокой добавленной стоимостью – компьютеры, электрона и оптическая продукция, электрическое оборудование.

Инициатором создания индустриального парка "Технологий и бизнеса" является Новояворовский городской совет. На развитие парка предполагается привлечь 210,5 млн. грн. инвестиций за счет участников-инвесторов, а на обустройство парка – 1,4 млн. грн. из местного бюджета.

Включение индустриального парка в Реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд. грн. Речь идет о компенсации затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговых и таможенных льготах и т.д.

В Минэкономики напоминают, что развитие индустриальных парков является составной частью экономической политики "Сделано в Украине", направленной на развитие именно украинского производителя".

В ведомстве отмечают, что в Украине зарегистрирован уже 91 индустриальный парк. В частности, в 2024 году это 23-й парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Напомним, 16 августа на заседании правительства было принято решение о создании двух новых индустриальных парков, а именно: "Сокиряне Индастри Хаб" в Черновицкой области и "Кит" в Киевской области. Эти парки обеспечат около 1350 рабочих мест в сфере индустрии.

А 9 августа Правительство приняло решение о включении парков "МА'РИЖАНЫ" и "Добросин Инвест Парк" в Реестр индустриальных парков. Около 1250 новых рабочих мест будут созданы в Житомирской и Львовской областях.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Напомним, что развитие индустриальных парков является составной частью экономической политики "Сделано в Украине". Государство рассчитывает, что условия, создаваемые для производителей в парках, будут способствовать ускоренному развитию производства. В госбюджете на 2024 год на поддержку развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Как доказывает практика, в создании парков заинтересованы и местные власти, ведь функционирование на территории общины такого парка обеспечивает людей работой и существенно пополняет местные бюджеты.