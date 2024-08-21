На Львівщині з’явиться новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу": які товари вироблятиме

Новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу" з'явиться в Новояворівській територіальній громаді на Львівщині. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій.

Рішення про включення цього парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків Уряд ухвалив на засіданні 20 серпня, повідомляє Мінекономіки.

450 робочих місць у переробній промисловості

Зазначається, що парк "Технологій та бізнесу" на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості.

Зокрема, це виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютери, електрона та оптична продукція, електричне устатковання.

Ініціатором створення індустріального парку "Технологій та бізнесу" є Новояворівська міська рада. На розвиток парку передбачається залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

Включення індустріального парку до Реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові та митні пільги тощо.

В Мінекономіки нагадують, що розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні", яка направлена на розвиток саме українського виробника".

У відомстві зауважують, що в Україні зареєстровано вже 91 індустріальний парк. Зокрема, в 2024 році це 23-й парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Нагадаємо, 16 серпня на засіданні Уряду було ухвалено рішення про створення двох нових індустріальних парків, а саме: "Сокиряни Індастрі Хаб" у Чернівецькій області та "Кит" у Київській області. Ці парки забезпечать близько 1350 робочих місць у сфері промисловості.

А 9 серпня Уряд ухвалив рішення про включення парків "МА’РИЖАНИ" та "Добросин Інвест Парк" до Реєстру індустріальних парків. Близько 1250 нових робочих місць буде створено у Житомирській та Львівській областях.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Нагадаємо, що розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні". Держава розраховує, що умови, які створюються для виробників в парках, сприятимуть пришвидшеному розвитку виробництва. В держбюджеті на 2024 рік на підтримку розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Як доводить практика, у створенні парків зацікавлена й місцева влада, адже функціонування на території громади такого парку забезпечує людей роботою та суттєво поповнює місцеві бюджети.