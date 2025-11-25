Аренда генератора для операторов связи: почему владелец в минусе

На фоне массовых отключений электроэнергии Минцифра вместе с мобильными операторами запустили проект " Генератор связи " — гражданам предлагают сдавать свои генераторы для питания базовых станций. Однако даже после повышения тарифов экономическая сторона участия в программе остается сомнительной: расходы на горючее, обслуживание, риски воровства и амортизация часто перекрывают потенциальный заработок.

Выгодно ли отдать генератор в аренду?

Как пояснили Delo.ua на "горячей линии" проекта, владелец должен предоставить операторам услугу аренды "под ключ". То есть, он должен обеспечить техническую исправность генератора, его безопасность, а также запуск во время отключений. При этом отметили, что мобильные операторы будут оплачивать только час работы генератора, минимальная мощность которого составит не менее 7,2 кВт.

"Генератор должен быть заправлен и готов к использованию в любое время. Техническая исправность и охрана генератора – это зона ответственности владельца", — пояснили на горячей линии.

Оплачивать услугу владельцам генераторов будет оператор, а роль Минцифры сводится к тому, чтобы через "горячую линию" свести желающих присоединиться к программе и заказчикам услуги в лице оператора.

Первоначальный тариф, который первоначально предлагали физическим лицам — владельцам бензиновых и дизельных генераторов — составил 110 грн за час работы. Для юридических лиц – 140 грн/час.

Важным затратным пунктом для владельца генератора по этой схеме является топливо: бензиновый генератор мощностью 7,5 кВт потребляет в час 3–3,5 л бензина, а дизельный – 2–2,5 л. Таким образом, если ориентироваться на среднюю цену горючего в Украине, расходы только на топливо для работы дизельного генератора будут составлять 117 грн., а топливо для часа работы бензинового будет стоить 177,2 грн. И это без учета амортизации, ремонта и безопасности самого генератора.

Неудивительно, что через неделю после запуска инициативы Минцифра объявила об увеличении компенсации за аренду генератора. Теперь владельцы дизельных генераторов будут получать 172–197 грн в час работы, а владельцы бензиновых – 287–330 грн/час.

Еще в прошлом году эксперты оценивали генераторы как простое, но проблемное решение для автономности мобильных башен. Операторы отказались от массовой покупки генераторов еще в 2022 году, когда с техплощадок генераторы воровали. Кроме того, для обслуживания нужно привлекать дополнительный персонал, а для заправки — выстраивать логистику. Сейчас вопрос безопасности генератора, то есть его защита от кражи – ответственность владельца.

Следует заметить, что с момента блекаутов 2022 года в Украине появились компании, которые предоставляют генераторы в аренду бизнесам и домохозяйствам. Цена аренды генератора, который подошел бы требования инициативы операторов и Минцифры, составляет от 1000 до 4000 грн в сутки. При этом речь идет о "холодной" аренде — когда владелец передает генератор без горючего и без персонала для обслуживания. То есть заправка – это проблема арендатора. Работники нескольких таких компаний сообщили Delo.ua, что сейчас на рынке — бум на аренду генераторов, и у большинства из них свободного оборудования просто нет.

Блэкауты обнажили слабые места мобильных сетей

Еще в ноябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны принял решение, согласно которому операторы мобильной связи должны были обеспечить автономную работу ключевых станций в условиях по меньшей мере трехсуточных блекаутов. С тех пор компании активно инвестировали в развитие автономности сетей, но к отключениям 2025 г., очевидно, оказались неготовыми. Уже в середине ноября Кабмин создал координационный штаб, чтобы обеспечить связь при отключении электроэнергии.

Пока количество станций мобильной связи, которые нужно обеспечить генераторами, оценить сложно. Delo.ua обращалось с соответствующим запросом в Минцифрs, но на момент публикации ответа не получило. По состоянию на середину 2024 года отраслевая ассоциация "Телекоммуникационная палата Украины" оценивала, что трем крупным операторам нужно 18 тыс. генераторов.

В компании Vodafone Украина рассказали, что за три года войны инвестировали в автономность сети более 2 млрд грн собственных средств. На станциях компании уже работают 3030 генераторов, а еще 5500 генераторов направляются в Украину и будут подключены в ближайшее время.

В "Киевстаре" в ответ Delo.ua объяснили, что компания владеет 70 тыс. базовых станций по всей стране. При этом отметили, что частично станции снабжены автономным питанием. Исключение – базовые станции, оборудование которых размещено на столбах, а также находящиеся в районе боевых действий, где физически невозможно установить резервное питание.

"Генераторами оборудовано более 25% сети "Киевстар", и компания продолжает постепенно увеличивать их количество для повышения энергонезависимости инфраструктуры", — рассказали в компании.

Delo.ua также обращалось с запросом в пресс-службу Lifecell, но на момент публикации ответа не получило.

Впрочем, стоит заметить, что при всех проблемах военного времени мобильные операторы в Украине остаются прибыльным бизнесом. Так, в августе "Киевстар" вышел на американскую биржу Nasdaq. Показатель EBITDA за три квартала этого года вырос на 21% - до 7,1 млрд грн ($171 млн). Прибыль Vodafone Украина за три квартала составила 1,4 млрд грн, а данные по Lifecell в 2025 году не публиковались. В сентябре владелец группы компаний DVL (“Датагруп”, “Воля” и lifecell”) сообщал, что активная база абонентов оператора осталась стабильной — 9,6 млн, а средний доход на одного абонента вырос на 11,6% год к году — до 132,8 грн.

Волонтерство, а не бизнес

В "Киевстаре" отмечают, что для расчета оплаты используют показатели счетчика на базовой станции и счетчика моточасов на генераторе. Так что владельцам генераторов платят за реально сгенерированную электроэнергию, что гарантирует прозрачность и справедливость расчетов

"Это инициатива, в которой выиграют все: владельцы генераторов помогают обеспечить питание базовых станций и получают стабильную связь для своего общества, а оператор компенсирует расходы на топливо и амортизацию оборудования", — отметили в компании.

Между тем эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что эта инициатива вряд ли заинтересует население и бизнес, как способ заработать. Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что из-за усиления графиков отключений все генераторы, которые сейчас есть в Украине, будут уже максимально использоваться владельцами для питания собственных домов или активов. Учитывая это, генераторов у бизнеса и населения, которые можно было бы отдать в аренду, может просто не быть.

"Большинство людей использует генераторы около 5 кВт. А те, кто имеет мощные генераторы, вряд ли будут в этом заинтересованы. Возможно, это касается предприятий, на территории которых есть станции. И они могут кроме заживления своих объектов давать мощность станциям операторов", — говорит Ницович.

А по словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, такую инициативу вообще нельзя воспринимать как бизнес. По его мнению, компании или общины, которым необходима непрерывная связь и интернет, могут быть заинтересованы в предоставлении такой услуги.