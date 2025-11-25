Оренда генератора для операторів зв'язку: чому власник у мінусі

На тлі масових відключень електроенергії Мінцифра разом із мобільними операторами запустили проєкт “ Генератор зв’язку ” — громадянам пропонують здавати свої генератори для живлення базових станцій. Проте навіть після підвищення тарифів економічна сторона участі у програмі залишається сумнівною: витрати на пальне, обслуговування, ризики крадіжок та амортизація часто перекривають потенційний заробіток.

Чи вигідно віддати генератор в оренду?

Як пояснили Delo.ua на "гарячій лінії" проєкту, власник повинен надати операторам послугу оренди “під ключ”. Тобто він має забезпечити технічну справність генератора, його безпеку, а також запуск під час відключень. При цьому зауважили, що мобільні оператори оплачуватимуть лише години роботи генератора, мінімальна потужність якого становитиме не менш 7,2 кВт.

“Генератор має бути заправлений та готовий до використання у будь-який час. Технічна справність та охорона генератора — це зона відповідальності власника”, — пояснили на гарячій лінії.

Оплачувати послугу власникам генераторів буде оператор, а роль Мінцифри зводиться до того, щоб через “гарячу лінію” звести охочих долучитися до програми та замовників послуги в особі оператора.

Початковий тариф, який спочатку пропонували для фізичних осіб — власників бензинових та дизельних генераторів — становив 110 грн за годину роботи. Для юридичних осіб — 140 грн/год.

Важливим затратним пунктом для власника генератора за цією схемою є пальне: бензиновий генератор потужністю 7,5 кВт споживає за годину 3–3,5 л бензину, а дизельний — 2–2,5 л. Таким чином, якщо орієнтуватися на середню ціну пального в Україні, витрати лише на пальне для роботи дизельного генератора становитимуть 117 грн, а пальне для години роботи бензинового коштуватиме 177,2 грн. І це без урахування амортизації, ремонту, а також безпеки самого генератора.

Тож не дивно, що через тиждень після запуску ініціативи Мінцифра оголосила про збільшення компенсації за оренду генератора. Тепер власники дизельних генераторів отримуватимуть 172–197 грн за годину роботи, а власники бензинових — 287–330 грн/год.

Ще торік експерти оцінювали генератори як просте, але проблемне рішення для автономності мобільних веж. Оператори відмовилися від масової купівлі генераторів ще у 2022 році, коли з техмайданчиків генератори крали. Крім того, для обслуговування потрібно було залучати додатковий персонал, а для заправки — вибудовувати логістику. Зараз питання безпеки генератора, тобто його захист від крадіжки — відповідальність власника.

Варто зауважити, що з моменту блекаутів 2022 року в Україні з’явилися компанії, які надають генератори в оренду бізнесам і домогосподарствам. Ціна оренди генератора, який підійшов би під вимоги ініціативи операторів та Мінцифри, становить від 1000 до 4000 грн на добу. При цьому мова йде про “холодну” оренду — коли власник передає генератор без пального й без персоналу для обслуговування. Тобто заправка — це проблема орендаря. Працівники кількох таких компаній повідомили Delo.ua, що зараз на ринку — бум на оренду генераторів, і в більшості з них вільного обладнання просто немає.

Блекаути оголили слабкі місця мобільних мереж

Ще в листопаді 2022 року Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення, за яким оператори мобільного зв’язку повинні були забезпечити автономну роботу ключових станцій в умовах щонайменше тридобових блекаутів. З того часу компанії активно інвестували у розвиток автономності мереж, але до відключень 2025 року, очевидно, виявилися неготовими. Уже в середині листопада Кабмін створив координаційний штаб, щоб забезпечити зв’язок під час відключень електроенергії.

Наразі кількість станцій мобільного зв’язку, які потрібно забезпечити генераторами, оцінити складно. Delo.ua зверталося з відповідним запитом до Мінцифри, але на момент публікації відповіді не отримало. Станом на середину 2024 року галузева асоціація “Телекомунікаційна палата України” оцінювала, що трьом великим операторам потрібно 18 тис. генераторів.

У компанії “Vodafone Україна” розповіли, що за три роки війни інвестували в автономність мережі понад 2 млрд грн власних коштів. На станціях компанії вже працюють 3030 генераторів, а ще 5500 генераторів прямують до України та будуть підключені найближчим часом.

У "Київстарі" у відповідь Delo.ua пояснили, що компанія володіє 70 тис. базових станцій по всій країні. При цьому зазначили, що частково станції забезпечені автономним живленням. Виняток — базові станції, обладнання яких розміщене на стовпах, а також ті, що знаходяться в районі бойових дій, де фізично неможливо встановити резервне живлення.

“Генераторами наразі обладнано понад 25% мережі "Київстар", і компанія продовжує поступово збільшувати їхню кількість для підвищення енергонезалежності інфраструктури”, — розповіли в компанії.

Delo.ua також зверталося із запитом до пресслужби Lifecell, але на момент публікації відповіді не отримало.

Втім, варто зауважити, що попри всі негаразди воєнного часу мобільні оператори в Україні залишаються прибутковим бізнесом. Так, у серпні "Київстар" вийшов на американську біржу Nasdaq. Показник EBITDA за три квартали цього року зріс на 21% — до 7,1 млрд грн ($171 млн). Прибуток Vodafone Україна за три квартали склав 1,4 млрд грн, а дані щодо Lifecell у 2025 році не публікувалися. Водночас у вересні власник групи компаній DVL (“Датагруп”, “Воля” і lifecell”) повідомляв, що активна база абонентів оператора залишилася стабільною — 9,6 млн, а середній дохід на одного абонента зріс на 11,6% рік до року — до 132,8 грн.

Волонтерство, а не бізнес

В "Київстарі" зауважують, що для розрахунку оплати використовують показники лічильника на базовій станції та лічильника мотогодин на генераторі. Тож власникам генераторів платять за реально згенеровану електроенергію, що гарантує прозорість та справедливість розрахунків

"Це ініціатива, у якій виграють усі: власники генераторів допомагають забезпечити живлення базових станцій і отримують стабільний зв’язок для своєї громади, а оператор компенсує витрати на паливо та амортизацію обладнання", — зазначили в компанії.

Тим часом експерти, опитані Delo.ua, вважають що це ініціатива навряд чи зацікавить населення та бізнес, як спосіб заробити. Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович каже, що через посилення графіків відключень усі генератори, що зараз є в Україні вже максимально використовуватимуться власниками для живлення власних будинків або активів. З огляду на це генераторів у бізнесу та населення, які можна було б віддати в оренду, може просто не бути.

"Більшість людей використовує генератори близько 5 кВт. А ті хто має потужні генератори навряд чи будуть в цьому зацікавлені. Можливо це стосується підприємств, на території яких є станції І вони можуть крім заживлення своїх об'єктів давати потужність станціям операторів", — каже Ніцович.

А за словами директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева таку ініціативу взагалі не можна сприймати як бізнес. На його думку, компанії або громади, яким потрібен безперервний зв'язок та інтернет можуть бути зацікавлені у наданні такої послуги.