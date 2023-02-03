ЕС расширит для Украины технические лимиты на импорт электроэнергии до середины марта

Украина имеет технические лимиты со стороны Европы на импорт 600 мВт днем и 700 мВт электроэнергии ночью. В период февраля-середины марта лимиты увеличат.

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Об этом 3 февраля сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"С одной стороны, расширить лимиты необходимо, и это будет сделано, диалог с европейскими партнерами идет. Я абсолютно верю, что в течение месяца-полтора они будут сделаны. Но есть другое обстоятельство — цена на европейское электричество, потому что за него нужно платить. Есть бизнесы, которые понимают, что лучше оплатить рыночную европейскую цену, чем ждать у моря погоды", - резюмировал Харченко.

Он добавил, что некоторые представители бизнеса уже начали заказывать электричество по рыночной цене. В ближайшее время такая тенденция усилится, уверен Харченко.

Напомним, Министерство энергетики Украины также рассчитывает на увеличение импорта электроэнергии из Европы.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии.

Известно, что за январь ДТЭК импортировал 60 млн кВт-ч. электроэнергии. Компания планирует увеличить закупку до 1 млрд кВт-ч. на месяц,

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