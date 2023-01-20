- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Еще 7 облэнерго грозит штраф из-за жалоб на несправедливое отключение света
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с ноября 2022 года рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение света.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Отмечается, что регулятор уделяет особое внимание работе с ОСР по соблюдению принципов социальной справедливости и недискриминации при составлении графиков отключений от электроснабжения.
"На очередном заседании НКРЭКУ, которое планируется на 24 января 2023 года, будут рассмотрены результаты проверок следующих семи операторов систем распределения и вынесены решения о наложении штрафных санкций и персональной ответственности их руководителей", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что еще в начале ноября, когда отключения света еще не затронули все регионы, в НКРЭКУ призывали не дискриминировать потребителей при отключениях света.
Перед этим с призывом к энергокомпаниям активнее доносить населению информацию о стабилизационных отключениях и реагировать на обращения граждан обращался президент Владимир Зеленский.
В начале декабря Кабинет министров поручил министру энергетики Герману Галущенко определить приоритетность объектов для получения произведенной электроэнергии, что и было сделано, хотя агробизнес остался недоволен тем, что к критической инфраструктуре этим решением не были отнесены элеваторы.