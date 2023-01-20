Ще 7 обленерго загрожує штраф через скарги на несправедливе відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з листопада 2022 року розглянула понад 2,5 тисячі звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення світла.

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Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що регулятор приділяє окрему увагу роботі з ОСР щодо дотримання ними принципів соціальної справедливості та недискримінації при складанні графіків відключень від електропостачання.

"На черговому засіданні НКРЕКП, що планується на 24 січня 2023 року, будуть розглянуті результати перевірок наступних семи операторів систем розподілу та винесені рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їх керівників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще на початку листопада, коли відключення світла ще не торкнулися усіх регіонів, у НКРЕКП закликали не дискримінувати споживачів при відключеннях світла.

Перед цим із закликом до енергокомпаній активніше доносити населенню інформацію щодо стабілізаційних відключень та реагувати на звернення громадян звертався президент Володимир Зеленський.

На початку грудня Кабінет міністрів доручив міністру енергетики Герману Галущенку визначити пріоритетність об’єктів для отримання електроенергії, що й було зроблено, хоча агробізнес залишився невдоволений тим, що до критичної інфраструктури цим рішенням не було віднесено елеватори.