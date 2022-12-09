Газ дешевеет: в Украине снизилась фактическая цена реализации энергоносителя

На украинском рынке в ноябре 2022 года фактическая цена реализации природного газа составила 28 855,75 грн за 1 тыс куб (без НДС). По сравнению с октябрем энергоноситель подешевел почти на 25%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Уточняем, что в октябре фактическая цена газа составила 38 295 грн за 1 тыс куб, что тогда было на 4,1% ниже показателя предыдущего месяца. При этом в сентябре газ по сравнению с августом прибавил в цене 66%. За первый месяц осени фактическая цена энергоносителя достигла 39 952 грн за 1 тыс куб.

Минэкономики ежемесячно рассчитывает фактическую цену реализации природного газа в соответствии с требованиями подпункта 69.31 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины для целей реализации положений статьи 252 настоящего Кодекса.

При этом еще в сентябре правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Цена на энергоноситель для производителей тепла в течение отопительного сезона останется неизменной.

В свою очередь, Верховная Рада Украины ввела мораторий на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн на покрытие разницы тарифов. При этом зимой температурный режим в домах могут снизить.

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