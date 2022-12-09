Газ дешевшає: в Україні знизилася фактична ціна реалізації енергоносія

На українському ринку в листопаді 2022 року фактична ціна реалізації природного газу становила 28 855,75 грн за 1 тис куб (без ПДВ). В порівнянні з жовтнем енергоносій подешевшав майже на 25%. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

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Уточнюємо, що в жовтні фактична ціна газу становила 38 295 грн за 1 тис куб, що тоді було на 4,1% нижче показника попереднього місяця. При цьому у вересні газ в порівнянні з серпнем додав у ціні 66%. За перший місяць осені фактична ціна енергоносія досягла 39 952 грн за 1 тис куб.

Мінекономіки щомісяця розраховує фактичну ціну реалізації природнього газу відповідно до вимог підпункту 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України для цілей реалізації положень статті 252 цього Кодексу.

При цьому ще у вересні уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Ціна на енергоносій для виробників тепла протягом опалювального сезону залишиться незмінною.

В свою чергу Верховна Рада Україні запровадила мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення за рахунок залучення більше 125 млрд грн на покриття різниці тарифів. При цьому взимку температурний режим у будинках можуть знизити.

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