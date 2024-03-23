Где в Украине применяются графики отключений света: ситуация в энергосистеме после вражеских атак

Самая сложная ситуация с возобновлением энергетики после российской атаки 22 марта в Харькове. А на Днепровщине подключена вся область кроме части потребителей в Никополе, где ночью энергообъекты атаковали российские БПЛА.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской области. Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго работают над поэтапным возобновлением питания потребителей по резервной схеме.

В городе Харьков за ночь заживили 50 тысяч потребителей, остаются без света 260 тысяч абонентов.

В Хмельницкой области все еще есть отключение потребителей, продолжаются ремонтные работы.

В Одесской области применены графики почасовых отключений.

"Это вынужденная мера. Его причины - сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления. Уцелевшие участки сети просто не могут передать весь объем электроэнергии, который необходим для покрытия растущих потребностей потребителей", - объясняют в "Укрэнерго".

Там добавляют, что больше информации о графиках отключений на официальных страницах местного облэнерго.

В Днепропетровской области энергетики заживили всех потребителей, которые накануне отключались из-за боевых действий, в частности полностью восстановлено электроснабжение Кривого Рога.

"В Днепропетровской области ночью россияне снова прицельно избивали по объектам энергетической инфраструктуры. Ночью во время атаки БПЛА и артиллерийских обстрелов была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и обесточены две магистральные линии 330 кВ. В результате была выведена с работы резервная схема питания Запорожской атомной станции", - отмечают в "Укрэнерго".

В настоящее время ремонтные бригады уже возобновили работу одной линии в 330 кВ.

В результате атаки вражеского БПЛА в Запорожской области краткосрочно обесточивались промышленные предприятия.

Также ночью в результате обстрела в Черниговской области отключилась воздушная линия, что привело к обесточению более тысячи потребителей.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. В этих областях произошли аварийные отключения электроэнергии.

Источник фото: ua.depositphotos.com