Де в Україні застосовуються графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі після ворожих атак

Найскладніша ситуація з відновленням енергетики після російської атаки 22 березня у Харкові. А на Дніпровщині підключена вся область, окрім частини споживачів у Нікополі, де вночі енергооб’єкти атакували російські БПЛА.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці "Укренерго" та обленерго працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою.

У місті Харків за ніч заживили 50 тисяч споживачів, залишаються без світла 260 тисяч абонентів.

В Хмельницькій області все ще є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи.

В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень.

"Це вимушений захід. Його причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів", - пояснюють в "Укренерго".

Там додають, що більше інформації про графіки відключень на офіційних сторінках місцевого обленерго.

На Дніпропетровщині енергетики заживили всіх споживачів, які напередодні відключалися через бойові дії, зокрема повністю відновлено електропостачання Кривого Рогу.

"В Дніпропетровській області вночі росіяни знову прицільно били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Вночі під час атаки БПЛА та артилерійських обстрілів було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та знеструмлено дві магістральні лінії 330 кВ. В результаті була виведена з роботи резервна схема живлення Запорізької атомної станції", - зауважують в "Укренерго".

Зараз ремонтні бригади вже відновили роботу однієї лінії 330 кВ.

Внаслідок атаки ворожого БПЛА у Запорізькій області короткостроково знеструмлювалися промислові підприємства.

Також уночі внаслідок обстрілу у Чернігівській області відключилась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення 1821 споживача.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. В цих областях сталися аварійні відключення електроенергії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com