Глава МАГАТЭ встретился с главой "Росатома" в Стамбуле

23 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией во главе с гендиректором "Росатома".

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Об этом сообщает МАГАТЭ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для проведения консультаций по операционным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, а также безотлагательного создания зоны ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

Отметим, Гросси в течение нескольких месяцев предупреждал о риске потенциально катастрофической аварии из-за постоянных обстрелов ЗАЭС.

При этом россияне ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов.

Так, российские войска 20 ноября обстреляли Запорожскую АЭС, зафиксировано не менее 12 "прилетов" на площадку станции. Имеются повреждения объектов инфраструктуры ЗАЭС.

Отметим, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

При этом МАГАТЭ обещало контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание Гросси дал президенту Владимиру Зеленскому.