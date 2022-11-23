Глава МАГАТЕ зустрівся з очільником "Росатому" у Стамбулі

23 листопада генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зустрівся у Стамбулі з російською делегацією на чолі з гендиректором "Росатому".

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Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся сьогодні в Стамбулі з російською делегацією на чолі з генеральним директором Росатому Олексієм Ліхачовим для проведення консультацій щодо операційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, а також щодо невідкладного створення зони ядерної та фізичної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Гроссі протягом декількох місяців попереджав про ризик потенційно катастрофічної аварії через постійні обстріли ЗАЕС.

При цьому росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів.

Так, російські війська 20 листопада обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик станції. Є пошкодження об’єктів інфраструктури ЗАЕС.

Зазначимо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

При цьому, МАГАТЕ обіцяло контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною. Таку обіцянку Гроссі дав презедентові Володимиру Зеленському.