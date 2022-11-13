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Энергетика
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Как сохранить тепло в домах: полезные советы

Как сохранить тепло в домах: полезные советы

Зима в Украине будет непростой, даже если не будет больших морозов. Следовательно, целесообразно подготовиться к длительным отключениям отопления и низкой температуре в домах.

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Этой зимой украинцы должны особенно серьезно отнестись к вопросу энергосбережения, отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве предоставили полезные советы, как уберечь тепло в домах.

Пять простых вещей:

  • Зашторьте окно жалюзями или короткими шторами. Через стекло зимой теряется примерно 8-15% тепла.
  • Заклейте щели в окнах, используя обычный скотч, бумажные полоски или поролон, и утеплите входную дверь. Это позволит повысить температуру в квартире на 2-3°С.
  • Плотно закрывайте межкомнатные двери, а вентиляционные проемы в квартире оборудуйте специальной дверцей или регулируемой решеткой. Это позволит уменьшить утечку теплого воздуха из помещений.
  • Освободите пространство возле отопительных радиаторов. Длинные шторы или мебель, закрывающие батареи, заметно снижают эффективность отопления. Тепло должно попадать в комнату свободно.
  • Удалите из радиаторов отопления декоративные панели. Они снижают их эффективность на 20%. Кроме того, теплоотдача батарей, которые размещены в нишах, на 10% меньше, чем у выступающих в комнату.

Напомним, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что существует вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

Потому в украинских городах продолжают обустраивать пункты обогрева на случай, если российский агрессор продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.

В Киеве пункты обогрева укомплектованы генераторами, буржуйками и дровами. Установлены биотуалеты, емкости с питьевой водой, а также есть запасы продуктов питания и средств гигиены.

Автор:
Светлана Манько