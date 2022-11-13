Как сохранить тепло в домах: полезные советы

Зима в Украине будет непростой, даже если не будет больших морозов. Следовательно, целесообразно подготовиться к длительным отключениям отопления и низкой температуре в домах.

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Этой зимой украинцы должны особенно серьезно отнестись к вопросу энергосбережения, отмечают в Минреинтеграции.

В ведомстве предоставили полезные советы, как уберечь тепло в домах.

Пять простых вещей:

Зашторьте окно жалюзями или короткими шторами. Через стекло зимой теряется примерно 8-15% тепла.

Заклейте щели в окнах, используя обычный скотч, бумажные полоски или поролон, и утеплите входную дверь. Это позволит повысить температуру в квартире на 2-3°С.

Плотно закрывайте межкомнатные двери, а вентиляционные проемы в квартире оборудуйте специальной дверцей или регулируемой решеткой. Это позволит уменьшить утечку теплого воздуха из помещений.

Освободите пространство возле отопительных радиаторов. Длинные шторы или мебель, закрывающие батареи, заметно снижают эффективность отопления. Тепло должно попадать в комнату свободно.

Удалите из радиаторов отопления декоративные панели. Они снижают их эффективность на 20%. Кроме того, теплоотдача батарей, которые размещены в нишах, на 10% меньше, чем у выступающих в комнату.

Напомним, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что существует вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

Потому в украинских городах продолжают обустраивать пункты обогрева на случай, если российский агрессор продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.

В Киеве пункты обогрева укомплектованы генераторами, буржуйками и дровами. Установлены биотуалеты, емкости с питьевой водой, а также есть запасы продуктов питания и средств гигиены.