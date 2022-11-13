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Як зберегти тепло в оселях: корисні поради
Зима в Україні буде непростою, навіть якщо не буде великих морозів. Тож доцільно підготуватися до тривалих відключень опалення та низької температури у будинках.
Цієї зими українці мають особливо серйозно поставитись до питання енергозбереження, наголошують у Мінреінтеграції.
У відомстві надали корисні поради, як вберегти тепло в оселях.
П’ять простих речей:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Зашторте вікно жалюзями або короткими шторами. Через скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.
- Заклейте щілини у вікнах, використовуючи звичайний скотч, паперові смужки або паралон, та утепліть вхідні двері. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3°С.
- Щільно закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі обладнайте спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Це дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.
- Звільніть простір біля радіаторів опалення. Задовгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.
- Приберіть з радіаторів опалення декоративні панелі. Вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.
Нагадаємо, температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.
Крім того, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів.
Тому в українських містах продовжують облаштовувати пункти обігріву на випадок, якщо російський агресор продовжить свої удари по інфраструктурі України.
У Києві пункти обігріву укомплектовані генераторами, тепловими гарматами, буржуйками та дровами. Встановлені біотуалети, ємкості з питною водою, а також є запаси продуктів харчування та засобів гігієни.