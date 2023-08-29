Летний рекорд потребления электроэнергии в Украине снова побит

В Украине вчера, 28 августа, зафиксировали новый летний рекорд энергопотребления. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Этот максимум превысил предварительный рекорд на 1,2%. В "Укрэнерго отметили, что это очень высокий показатель, ведь возможности электростанций по производству электроэнергии ограничены в связи с проведением ремонтов.

Для покрытия спроса "Укрэнерго" с 19.00 до 22.00 применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВтч.

В компании добавили, что это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Ситуация с энергетикой в Украине

Часть украинских энергоблоков сейчас находятся в ремонтах, в связи с чем производство электроэнергии уменьшено.

13 августа в правительстве сообщали, что уже отремонтировано 62% энергоблоков теплоэлектростанций от планируемого, для теплоэлектроцентралей этот показатель составляет 70%. Также отремонтированы или находятся в ремонте 32 агрегата гидроэлектростанций. В свою очередь "Укрэнерго" починило магистральные сети почти на 80%. Высоковольтные подстанции удалось восстановить до уровня довоенного положения.

Однако из-за жаркой погоды потребление электроэнергии в Украине выросло, что увеличивает нагрузку на энергосистему. В этом году летние рекорды потребления фиксировали уже несколько раз, до нынешнего показателя самый высокий был 21 августа.

В "Укрэнерго" призывали экономно потреблять электроэнергию: