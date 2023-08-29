Літній рекорд споживання електроенергії в Україні знову побито

В Україні вчора, 28 серпня, зафіксували новий літній рекорд енергоспоживання. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Цей максимум перевищив попередній рекорд на 1,2%. В "Укренерго" зазначили, що це дуже високий показник, адже можливості електростанцій з виробництва електроенергії обмежені у звʼязку з проведенням ремонтів.

Для покриття попиту "Укренерго" з 19:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт·год.

У компанії додали, що це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Ситуація з енергетикою в Україні

Частина українських енергоблоків наразі перебувають у ремонтах, у звʼязку з чим виробництво електроенергії зменшено.

13 серпня в уряді повідомляли, що вже відремонтовано 62% енергоблоків теплоелектростанцій від запланованого, для теплоелектроцентралей цей показник складає 70%. Також відремонтовано чи перебувають в ремонті 32 агрегати гідроелектростанцій. Своєю чергою "Укренерго" полагодило магістральні мережі на майже 80%. Високовольтні підстанції вдалося відновити до рівня довоєнного стану.

Однак через спекотну погоду споживання електроенергії в Україні зросло, що збільшує навантаження на енергосистему. Цьогоріч літні рекорди споживання фіксували вже кілька разів, до нинішнього показника найвищий був 21 серпня.

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію: