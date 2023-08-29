Национализация энергообъектов: СМИ назвали активы, которые могут перейти под контроль государства

Говоря о необходимости возвращения некоторых энергетических объектов под контроль государства, президент Украины Владимир Зеленский мог подразумевать активы бизнесменов Рината Ахметова и Константина Жеваго, а также группы VS Energy. Об этом пишет Forbes.

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал президент в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном 27 августа.

Как рассказал журналистам Forbes глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Геруc, президент мог говорить о передаче облгазов "Региональной Газовой Компании", которую связывают с Дмитрием Фирташем, под контроль государственному "Нафтогазу".

Также глава государства мог иметь в виду возможную национализацию облэнерго компании VS Energy, владельцами которой называют подсанкционных россиян Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова (в фирме утверждают, что Гинер перестал быть акционером группы в 2014 году, а Бабаков и Воеводин никогда не владел ее акциями).

Издание отмечает, что государство уже более 1,5 лет пытается взять под контроль 20 областных газораспределительных компаний, входящих в группу РГК.

Официальный повод передачи облгазов Фирташа государству – следственные действия Государственного бюро расследований, по данным которого Минэнергоуголь в 2017 году передало государственные газораспределительные системы в безвозмездное пользование 37 частным операторам, вопреки тому, что правительство предусмотрело ежегодную плату за пользование сетями. В результате в течение 2017–2020 годов государство понесло убытки на 1,5 млрд грн.

Что касается VS Energy, то контроль над активами этой компании Украина пытается вернуть с весны прошлого года. В апреле 2022 года суд отказал ГБР в аресте имущества, заявив, что существование правовых оснований для этого не доказано. Дело в том, что конечными бенефициарами компании числятся граждане Европейского Союза и доказать связь подсанкционных россиян с VS Energy – непросто.

В настоящее время Украина в лице Министерства юстиции пытается убедить Высший антикоррупционный суд в том, что реальными собственниками VS Energy являются подсанкционные россияне, да и официальные собственники имеют связи с РФ, достаточные для национализации. 31 августа должен пройти очередной раунд дебатов.

В свою очередь один из руководителей партии "Слуга народа" на условиях анонимности сказал, что также будут национализированы энергоактивы Константина Жеваго. По словам собеседника Forbes, он не знает, о каких именно компаниях идет речь. Журналисты отмечают, что среди публичных энергоактивов Жеваго – Белоцерковская ТЭЦ, 40% акций которой находится в залоге в Нацбанке, а учреждение планирует продать их на открытом аукционе.