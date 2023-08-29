Націоналізація енергообʼєктів: ЗМІ назвали активи, які можуть перейти під контроль держави

Говорячи про необхідність повернення деяких енергетичних об'єктів під контроль держави, президент України Володимир Зеленський міг мати на увазі активи бізнесменів Ріната Ахметова й Костянтина Жеваго, а також групи VS Energy. Про це пише Forbes.

"Деякі енергетичні об'єкти повинні повернутись під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", – сказав президент в інтервʼю Наталії Мосейчук, яке було оприлюднено 27 серпня.

Як розповів журналістам Forbes голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Геруc, президент міг говорити про передачу облгазів "Регіональної Газової Компанії", яку пов’язують із Дмитром Фірташем, під контроль державному "Нафтогазу".

Також очільник держави міг мати на увазі можливу націоналізацію обленерго компанії VS Energy, власниками якої називають підсанкційних росіян Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна та Олександра Бабакова (у фірмі стверджують, що Гінер перестав бути акціонером групи у 2014 році, а Бабаков і Воєводін ніколи не володіли її акціями).

Видання зауважує, що держава вже понад 1,5 роки намагається взяти під контроль 20 обласних газорозподільних компаній, які входять до групи РГК.

Офіційний привід передачі облгазів Фірташа державі – слідчі дії Державного бюро розслідувань, за даними якого Міненерговугілля у 2017 році передало державні газорозподільні системи у безоплатне користування 37 приватним операторам всупереч тому, що уряд передбачив щорічну плату за користування мережами. У результаті протягом 2017–2020 років держава зазнала збитків на 1,5 млрд грн.

Що стосується VS Energy, то контроль над активами цієї компанії Україна намагається повернути з весни минулого року. В квітні 2022-го суд відмовив ДБР в арешті майна, заявивши, що існування правових підстав для цього не доведене. Справа в тому, що кінцевими бенефіціарами компанії значаться громадяни Європейського Союзу і довести звʼязок підсанкційних росіян із VS Energy – непросто.

Наразі Україна в обличчі Міністерства юстиції намагається переконати Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у тому, що реальними власниками VS Energy є підсанкційні росіяни, та й офіційні власники мають зв’язки з РФ, достатні для націоналізації. 31 серпня має відбутися черговий раунд дебатів.

Своєю чергою один із керівників партії "Слуга народу" на умовах анонімності сказав, що також будуть націоналізовані енергоактиви Костянтина Жеваго. За словами співрозмовника Forbes, він не знає, про які саме компанії йдеться. Журналісти зауважують, що серед публічних енергоактивів Жеваго – Білоцерківська ТЕЦ, 40% акцій якої в заставі в Нацбанку, а установа планує продати їх на відкритому аукціоні.