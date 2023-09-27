Польша договорилась с Westinghouse о проектировании первой в стране АЭС

Польша договорилась с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel о начале проектирования первой в стране атомной электростанции. Как сообщает пресс-служба польского правительства, в торжественном подписании ими договора с Polskie Elektrownie Jądrowe S.A. принял участие премьер-министр Матеуш Моравецкий.

АЭС будет построена по технологии AP1000 в Поморском воеводстве. Как заявлено, согласно плану в 2033 году ядерные реакторы будут снабжать электроэнергией 12 миллионов домохозяйств (согласно последней переписи 2021 года, во всей Польше как раз и есть 12,5 миллиона домохозяйств - Delo.ua).

"Точно так же, как XX век принадлежал углю и нефти, XXI век принадлежит атому. Единственный на сегодняшний день чистый и стабильный источник, который технологически проверен с точки зрения безопасности, - это атомная энергетика, у которой сегодня свой великий день", - подчеркнул Моравецкий.

По словам главы правительства, атомная энергетика станет прорывным шагом в энергетической трансформации Польши и прочной опорой ее энергетической безопасности, обеспечив "независимость и суверенитет для нас и региона".

"Благодаря этому мы будем поставщиком безопасности для стран Центральной Европы. Как, как сейчас Польша становится газовым хабом – страной, независимой от газовой стороны. Перед нами еще много вызовов, но мы знаем, что после нападения России на Украину нет возврата к бизнесу, нет возврата к сотрудничеству с теми, кто является военными преступниками", - подчеркнул он.

В строительстве первой польской АЭС примут участие в качестве субподрядчиков и польские компании, что предусмотрено подписанным соглашением. Моравецкий при этом подчеркнул, что проект АЭС призван скрепить польско-американскую дружбу, и власти страны нацелены на ее развитие в трех направлениях - энергетической безопасности, экономического сотрудничества и безопасности военной.

Напомним, что польское правительство выбрало Westinghuose для строительства АЭС еще в октябре 2022 года. Сообщалось, что она должна разместиться в районе сел Любятово и Копалино (гмина Хочево Вейхеровского повята Поморского воеводства).

Отметим также, что в январе нынешнего года украинский Кабинет министров одобрил разработку технико-экономического обоснования строительства Westinghouse двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции по технологии АР1000.