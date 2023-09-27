Польща домовилася із Westinghouse про проектування першої в країні АЕС

Польща домовилася з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel про початок проектування першої в країні атомної електростанції. Як повідомляє пресслужба польського уряду, в урочистому підписанні ними договору з Polskie Elektrownie Jądrowe SA взяв участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

АЕС буде побудовано за технологією AP1000 у Поморському воєводстві. Як заявлено, згідно з планом у 2033 році ядерні реактори постачатимуть електроенергією 12 мільйонів домогосподарств (відповідно до останнього перепису 2021 року, у всій Польщі якраз і є 12,5 мільйона домогосподарств - Delo.ua).

"Так само, як XX століття належало вугіллю і нафті, XXI століття належить атому. Єдине на сьогоднішній день чисте і стабільне джерело, яке технологічно перевірене з погляду безпеки, - це атомна енергетика, у якої сьогодні свій великий день", - підкреслив Моравецький.

За словами глави уряду, атомна енергетика стане проривним кроком в енергетичній трансформації Польщі та міцною опорою її енергетичній безпеці, забезпечивши "незалежність та суверенітет для нас та регіону".

"Завдяки цьому ми будемо постачальником безпеки для країн Центральної Європи. Так, як зараз Польща стає газовим хабом – країною, незалежною від газової сторони. Перед нами ще багато викликів, але ми знаємо, що після нападу Росії на Україну немає повернення до бізнесу, немає повернення до співпраці з тими, хто є військовими злочинцями", - наголосив він.

У будівництві першої польської АЕС візьмуть участь в якості субпідрядників і польські компанії, що передбачено підписаною угодою. Моравецький при цьому підкреслив, що проект АЕС покликаний скріпити польсько-американську дружбу, і влада країни націлена на її розвиток у трьох напрямках - енергетичній безпеці, економічному співробітництві та безпеці військовій.

Нагадаємо, що польський уряд обрав Westinghuose для будівництва АЕС ще у жовтні 2022 року. Повідомлялося, що вона має розміститися в районі сіл Любятово та Копаліно (гміна Хочево Вейхеровського повіту Поморського воєводства).

Зазначимо також, що у січні нинішнього року український Кабінет міністрів схвалив розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва Westinghouse двох нових енергоблоків Хмельницької атомної електростанції за технологією АР1000.