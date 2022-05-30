Польша прекратила бесплатные поставки топлива Украине

Польша завершила бесплатные поставки топлива в Украину, которые страна осуществляла в начале войны и после бомбардировки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Теперь Польша осуществляет поставки за деньги.

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Об этом сообщила в интервью порталу BiznesAlert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Она подчеркнула, что Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок.

Украина рассматривается Польшей как партнер с большим потенциалом на энергетическом рынке.

"В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий. Топливные компании в Украине хорошо справляются", - сообщила Анна Москва.

Она добавила, что польские нефтяные компании "хорошо" работают в Украине, а бесплатные поставки топлива были "реакцией на кризисную ситуацию".

Отметим, на фоне дефицита топлива в Украине правительство Польши 19 мая приняло решение направить на украинский рынок 25 тысяч тонн бензина. Топливо возьмут из собственных резервов.

Ранее Евросоюз ввел специально для Украины "коридоры солидарности", чтобы убрать существующие трудности при импорте топлива и доставлять бензин автозаправкам быстрее.

В свою очередь Министерство инфраструктуры договорилось с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.