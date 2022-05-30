Польща припинила безкоштовне постачання палива Україні

Польща завершила безкоштовні поставки палива в Україну, які країна здійснювала на початку війни та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу. Тепер Польща здійснює постачання за гроші.

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Про це повідомила в інтерв'ю порталу BiznesAlert міністр клімату та довкілля Польщі Ганна Москва.

Вона наголосила, що Варшава здійснює постачання на регулярній основі, проте пріоритетним вважає внутрішній ринок.

Україна розглядається Польщею як партнер із великим потенціалом на енергетичному ринку.

"На початку війни і після бомбардувань НПЗ ми відправляли паливо безкоштовно. Зараз це комерційне постачання Orlen, яке потребує великих логістичних зусиль. Паливні компанії в Україні добре справляються", - повідомила Ганна Москва.

Вона додала, що польські нафтові компанії "добре" працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було "реакцією на кризову ситуацію".

Зазначимо, що на тлі дефіциту палива в Україні уряд Польщі 19 травня прийняв рішення направити на український ринок 25 тисяч тонн бензину. Паливо візьмуть із власних резервів.

Раніше Євросоюз ввів спеціально для України "коридори солідарності", щоб усунути існуючі труднощі при імпорті палива та доставляти бензин автозаправкам швидше.

У свою чергу Міністерство інфраструктури домовилося з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був лише для бензовозів.