В Україні з'явиться національний оператор ринку палива, - Вітренко

Президент України Володимир Зеленський поставив перед НАК "Нафтогаз" завдання стати національним оператором ринку палива, щоб не виникало питань щодо високих цін.

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Про це повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

"Слід зазначити, що ідея не в тому, що держава хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на ринку має з'явитися потужний державний гравець, до якого була б повна довіра як з боку держави, так і з боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправках справедливі та чесні", - пояснив Вітренко.

Він вважає, що у зв'язку з дефіцитом бензину та стрибком цін на пальне українці могли подумати, що це пов'язано з "якоюсь змовою учасників ринку". При цьому якщо певна частка ринку належатиме державі, то споживачі, як вважає голова НАК, вважатимуть, що ціни на бензин обґрунтовані.

За його словами, для цього достатньо, щоби держкомпанія мала 15-20-30% частки ринку палива.

"При досконалій конкуренції держава взагалі не повинна бути присутньою на ринку, але коли конкуренція недосконала, коли є ризик змов, зловживання та домінування своїм становищем, у таких ситуаціях поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером і відмовитися від державного регулювання цін", - вважає Вітренко .

Зазначимо, що уряд України вже ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco в управління НАК "Нафтогаз". При цьому, за словами Вітренко, "Нафтогаз" ще не отримав контролю над Glusco.

Компанію передали, оскільки власник мережі був пов'язаний з російською владою, проте невдовзі прес-служба Glusco повідомила, що громадянин Кіпру раніше купив компанію і вважає рішення Кабміну помилкою.