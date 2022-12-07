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Энергетика
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Россия резко нарастила экспорт угля после ослабления ограничений ЕС

Россия резко нарастила экспорт угля после ослабления ограничений ЕС

Экспорт российского угля по морю почти достиг рекордных показателей после того, как Европейский Союз ослабил ограничения на транспортировку энергоносителя, а именно облегчил перенаправление грузов в Азию.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler.

В октябре Россия отгрузила на внешние рынки 16,6 млн тонн угля, что почти достигло уровня июня, который был самым высоким как минимум с 2017 года.

"Направления перевозки угля изменились с начала года: Турция является одним из ключевых факторов успеха России, а Китай также внес свой вклад", - отметил аналитик Kpler Виктор Катона.

Уточняем, что Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля и других товаров в страны блока с 10 августа. Но в сентябре Еврокомиссия пересмотрела ограничения. С тех пор предоставление услуг, таких как доставка, финансирование и страхование, необходимые для перевозки угля и других продуктов за пределами ЕС, стали разрешены для защиты энергетической и продовольственной безопасности во всем мире.

Европейские компании все еще не имеют права импортировать российский уголь, но теперь им разрешено отправлять энергоноситель в третьи страны.

Напомним также, в понедельник, 5 декабря вступило в действие эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. При этом под ограничение не будет подпадать Венгрия, сообщил ее министр иностранных дел Петер Сийярто.

Впрочем, для перевозки нефти в интересах России в мире заранее формировался "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами. В частности, Великобритания уже давно импортирует нефть из России, не зная, что энергоноситель российский.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан