Россия резко нарастила экспорт угля после ослабления ограничений ЕС

Экспорт российского угля по морю почти достиг рекордных показателей после того, как Европейский Союз ослабил ограничения на транспортировку энергоносителя, а именно облегчил перенаправление грузов в Азию.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler.

В октябре Россия отгрузила на внешние рынки 16,6 млн тонн угля, что почти достигло уровня июня, который был самым высоким как минимум с 2017 года.

"Направления перевозки угля изменились с начала года: Турция является одним из ключевых факторов успеха России, а Китай также внес свой вклад", - отметил аналитик Kpler Виктор Катона.

Уточняем, что Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля и других товаров в страны блока с 10 августа. Но в сентябре Еврокомиссия пересмотрела ограничения. С тех пор предоставление услуг, таких как доставка, финансирование и страхование, необходимые для перевозки угля и других продуктов за пределами ЕС, стали разрешены для защиты энергетической и продовольственной безопасности во всем мире.

Европейские компании все еще не имеют права импортировать российский уголь, но теперь им разрешено отправлять энергоноситель в третьи страны.

Напомним также, в понедельник, 5 декабря вступило в действие эмбарго Европейского Союза на российскую нефть. При этом под ограничение не будет подпадать Венгрия, сообщил ее министр иностранных дел Петер Сийярто.

Впрочем, для перевозки нефти в интересах России в мире заранее формировался "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами. В частности, Великобритания уже давно импортирует нефть из России, не зная, что энергоноситель российский.

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