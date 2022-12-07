Росія різко наростила експорт вугілля після послаблення обмежень ЄС

Експорт російського вугілля морем різко почав зростати і майже досяг рекордних показників після того, як Європейський Союз послабив обмеження на транспортування енергоносія, а саме полегшив перенаправлення вантажів до Азії.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані компанії Kpler.

У жовтні Росія відвантажила на зовнішні ринки 16,6 млн т вугілля, що майже досягло рівня червня, який був найвищим як мінімум з 2017 року.

"Напрямки перевезення вугілля змінилися з початку року: Туреччина є одним із ключових факторів успіху Росії, а Китай також зробив свій внесок", — зазначив аналітик Kpler Віктор Катона.

Уточнюємо, що Євросоюз запровадив заборону на імпорт російського вугілля та інших товарів до країн блоку з 10 серпня. Але у вересні Єврокомісія переглянула обмеження. Відтоді надання послуг, таких як доставка, фінансування та страхування, необхідні для перевезення вугілля та інших продуктів за межами ЄС стали дозволені для боротьби з енергетичною та продовольчою безпекою в усьому світі.

Європейські компанії все ще не мають права імпортувати російське вугілля, але тепер їм дозволено відправляти енергоносій у треті країни.

Нагадаємо також, в понеділок, 5 грудня вступило в дію ембарго Європейського Союзу щодо російської нафти. При цьому під обмеження не підпадатиме Угорщина, повідомив її міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Втім, для перевезення нафти в інтересах Росії у світі заздалегіть формувався "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками. Зокрема, Велика Британія тривалий час імпортує нафту з Росії, не знаючи, що енергоносій російський

Джерело фото: ua.depositphotos.com