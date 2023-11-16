СМИ посчитали, сколько газа поставляет "Газпром" в Европу

Среднесуточные поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в первой половине ноября снизились на 6,7% по сравнению с октябрьским уровнем.

Об этом пишет Reuters.

Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу в первой половине месяца снизился до 82,5 млн кубометров (млн кубометров) по сравнению с 88,4 млн. кубометров в октябре.

Как пишет издание, "Газпром" не публикует свою статистику с начала года. Также компания не ответила на запрос о комментарии.

Общие поставки "Газпрома" в Европейский Союз с 1 по 15 ноября через "Турецкий поток" и Украину достигли около 1,2 млрд кубометров (млрд кубометров). За весь октябрь экспорт составил 2,74 млрд. куб.

Экспорт природного газа "Газпрома" в Европу с начала года составил около 24,4 млрд кубометров.

"Если объемы поставок останутся примерно на текущем уровне до конца года, показатель за весь 2023 год может упасть более чем наполовину до 28-29 млрд. кубометров с 62 млрд. кубометров в 2022 году", - прогнозирует издание.

Отметим, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами, рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Напомним, недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, ранее он дал понять, что транзит газа может быть перекрыт самой Украиной еще до истечения этого срока.

Новый транзитный контракт российского газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" вряд ли возможен. Однако Украина могла бы транспортировать какие-либо объемы российского природного газа в страны Центральной Европы после окончания действующего договора в 2024 году. Об этом говорится в статье “Украина не хочет договариваться с Газпромом о транзите газа. Станет ли это проблемой для "Орбана и Фицо ", опубликованной на Delo.ua.