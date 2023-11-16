ЗМІ порахували, скільки газу постачає "Газпром" до Європи

Середньодобові поставки природного газу до Європи російським енергетичним гігантом "Газпром" у першій половині листопада знизилися на 6,7% порівняно з жовтневим рівнем.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу в першій половині місяця знизився до 82,5 млн кубометрів (млн кубометрів) порівняно з 88,4 млн кубометрів у жовтні.

Як пише видання, "Газпром" не публікує власної статистики з початку року. Також компанія не відповіла на запит про коментар.

Загальні поставки "Газпрому" до Європейського Союзу з 1 по 15 листопада через "Турецький потік" і Україну досягли близько 1,2 млрд кубометрів (млрд кубометрів). За весь жовтень експорт становив 2,74 млрд куб.

Експорт природного газу "Газпрому" до Європи з початку року становив близько 24,4 млрд кубометрів.

"Якщо обсяги поставок залишаться приблизно на поточному рівні до кінця року, показник за весь 2023 рік може впасти більш ніж наполовину до 28-29 млрд кубометрів з 62 млрд кубометрів у 2022 році", - прогнозує видання.

Зауважимо, Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями, розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, раніше він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.

Новий транзитний контракт російського газу між “Нафтогазом” та “Газпромом” навряд чи є можливим. Проте Україна могла б транспортувати якісь обсяги російського природного газу до країн Центральної Європи після закінчення діючого договору у 2024 році. Про це йде мова в статті “Україна не хоче домовлятися з Газпромом про транзит газу. Чи стане це проблемою для Орбана та Фіцо” опублікованій на Delo.ua.