Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом"

Украина решила не продлевать действие транзитного контракта с российским "Газпромом" по истечении его срока действия 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он обратил внимание на то, что после проведения стресс-теста газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ, проведенного в прошлом году, стало очевидно, что страна может обойтись без российского транзита.

По его словам, Евросоюз также не заинтересован в продлении транзитного соглашения с Россией, что подтвердила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Страны ЕС намерены полностью отказаться от российского газа

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предполагает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG", - добавил он.

Галущенко подчеркнул, что сейчас на рынке много альтернатив российскому газу, и многие европейские страны, включая Германию, уже значительно сократили свою зависимость от него.

Он добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности, за счет наращивания внутренней газодобычи. Вместо того чтобы продолжать покупать российский газ, Галущенко призвал европейские страны. хранить топливо в украинских газохранилищах. По его словам, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, транзитом проходившего через Украину в прошлом году.

Украина могла бы продлить транзит, если бы это потребовалось ЕС

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Украина готова продолжать транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на условиях европейских стран, но заключать новый контракт с "Газпромом" или продления предыдущий не будет. Но Галущенко отверг этот вариант.

При этом Украина не планирует вести какие-либо переговоры с РФ, но провела ряд обсуждений с европейскими лидерами и Еврокомиссией.

Чтобы заменить российский газ, Европейский Союз планирует увеличить объем закупок газа у Азербайджана. По словам Симсона, для государств-членов ЕС и европейской безопасности критически важно получать трубопроводный газ из Азербайджана во время отказа от российского голубого топлива.