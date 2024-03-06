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Не соглашается со Шмыгалем: Галущенко выступил против продолжения транзита российского газа
Министр энергетики Украины Герман Галущенко выступает против продления транзита российского газа по истечении действующего контракта в 2024 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что некоторые страны ЕС рассматривали возможность частных соглашений по поставкам российского топлива через территорию Украины.
Но Галущенко отверг этот вариант.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", – отметил украинский министр энергетики.
Bloomberg напоминает, что после вторжения Россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу, но незначительные поставки продолжаются через Украину с меньшими объемами, чем предусмотрено контрактом.
Эти поставки покрывают большинство спроса на голубое топливо в таких странах как Австрия, Венгрия и Словакия.
"Мы готовы остановить транзит. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такого", - подчеркнул Галущенко.
Вместо того чтобы продолжать покупать российский газ, министр призвал европейские страны хранить топливо в украинских газохранилищах. По его словам, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, транзитом проходившего через Украину в прошлом году.
"Я считаю, что это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", – подчеркнул Галущенко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на условиях европейских стран, но заключать новый контракт с "Газпромом" или продлевать предыдущий не будет.
ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину
Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.
По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .
Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.
Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.
После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами.