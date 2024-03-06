Не соглашается со Шмыгалем: Галущенко выступил против продолжения транзита российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выступает против продления транзита российского газа по истечении действующего контракта в 2024 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что некоторые страны ЕС рассматривали возможность частных соглашений по поставкам российского топлива через территорию Украины.

Но Галущенко отверг этот вариант.

"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", – отметил украинский министр энергетики.

Bloomberg напоминает, что после вторжения Россия прекратила большую часть своих трубопроводных поставок в Европу, но незначительные поставки продолжаются через Украину с меньшими объемами, чем предусмотрено контрактом.

Эти поставки покрывают большинство спроса на голубое топливо в таких странах как Австрия, Венгрия и Словакия.

"Мы готовы остановить транзит. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такого", - подчеркнул Галущенко.

Вместо того чтобы продолжать покупать российский газ, министр призвал европейские страны хранить топливо в украинских газохранилищах. По его словам, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, транзитом проходившего через Украину в прошлом году.

"Я считаю, что это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", – подчеркнул Галущенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина готова продолжать транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на условиях европейских стран, но заключать новый контракт с "Газпромом" или продлевать предыдущий не будет.

ЕС не видит необходимости продолжать транзит российского газа через Украину

Страны ЕС инвестировали значительные средства в сжиженный природный газ (СПГ) и возобновляемые источники энергии, чтобы заменить поставки из Москвы.

По словам комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, анализ ЕС показал, что страны, обслуживаемые по маршруту транзита газа, включая Австрию, Италию и Словакию, смогут получить альтернативные источники поставок. Поэтому Европейский Союз не видит необходимости продолжать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину .

Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.

Напомним, транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом – до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Договор между "Нефтегазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" был подписан 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021–2024 гг. по 40 млрд куб. м газа в год.

После начала полномасштабной войны председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что Россия выплатила Украине за транзит газа значительно меньшую сумму, чем предусмотрено обязательствами.