Не погоджується зі Шмигалем: Галущенко виступив проти продовження транзиту російського газу

Міністр енергетики України Герман Галущенко виступає проти продовження транзиту російського газу після закінчення чинного контракту у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зауважує, що деякі країни ЄС розглядали можливість приватних угод щодо постачання російського палива через територію України.

Але Галущенко відкинув цей варіант.

"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", - зауважив український міністр енергетики.

Bloomberg нагадує, що після вторгнення Росія припинила більшу частину своїх трубопровідних поставок до Європи, але незначні поставки продовжуються через Україну з меншими обсягами, ніж передбачено контрактом.

Ці поставки покривають більшість попиту на блакитне паливо в таких країнах, як Австрія, Угорщина та Словаччина.

"Ми готові зупинити транзит. Якщо хтось сказав, що це критичне питання для виживання взимку, що це питання безпеки постачання, це одна ситуація. Але я не бачу такого", - підкреслив Галущенко.

Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, міністр закликав європейські країни зберігати паливо в українських газосховищах. За його словами, Україна може зберігати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.

"Я вважаю, що це справедливо. Не кажіть, що ми не можемо жити без російського газу", - наголосив Галущенко.

Зауважимо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова продовжувати транзит російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на умовах європейських країн, але укладати новий контракт з "Газпромом" або продовжувати попередній не буде.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.