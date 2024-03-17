Україна не планує продовжувати транзитний контракт з "Газпромом"

Україна вирішила не продовжувати дію транзитного контракту з російським "Газпромом" після закінчення його терміну дії 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди», - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він звернув увагу на те, що після проведення стрес-тесту газотранспортної системи України та її газосховищ, який було проведено минулого року, стало очевидно, що країна може обійтися без російського транзиту.

За його словами, Євросоюз також не зацікавлений у подовженні транзитної угоди з Росією, що підтвердила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Країни ЄС мають намір повністю відмовитися від російського газу

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", - додав він.

Галущенко підкреслив, що наразі на ринку є багато альтернатив російському газу, і багато європейських країн, включаючи Німеччину, вже значно скоротили свою залежність від нього.

Він додав, що Україна також активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку. Замість того, щоб продовжувати купувати російський газ, Галущенко закликав європейські країни зберігати паливо в українських газосховищах. За його словами, Україна може зберігати 15 мільярдів кубометрів газу в сховищах, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, яке транзитом проходило через Україну минулого року.

Україна могла б продовжити транзит, якби це було потрібно ЄС

Додамо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна готова продовжувати транзит російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на умовах європейських країн, але укладати новий контракт з "Газпромом" або продовження попередній не буде. Але Галущенко відкинув цей варіант.

При цьому, Україна не планує вести будь-які переговори з РФ, але провела ряд обговорень з європейськими лідерами та Єврокомісією.

Щоб замінити російський газ, Європейський Союз планує збільшити обсяги закупівель газу в Азербайджану. За словами Сімсон, для держав-членів ЄС і європейської безпеки критично важливо отримувати трубопровідний газ з Азербайджану під час відмови від російського блакитного палива.