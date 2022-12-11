Украинцам объяснили, нужно ли платить эконалог с генератора

Компаним и гражданам, использующим генераторы, не нужно платить экологический налог, если объем выброса углекислого газа (СО2) не превышает 500 тонн в год.

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Об этом сообщил глава финансового и налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Очередная "измена" отменяется! Не нужно платить экологический налог с дизель-генераторов!.. Непрофессиональное разъяснение одного из региональных управлений ГУ ГНС отозвано", - отметил Гетманцев.

По его словам, согласно ст. 240.7 НК Украины не являются плательщиками за выбросы субъектов, осуществляющих такие выбросы СО2 не более 500 тонн в год.

"То есть если плательщик использует до 200 тонн горючего в год платить экологический налог не нужно!", - подчеркнул Гетманцев.

Ранее Луцкий горсовет обнародовал разъяснение налоговой о том, что предприятия должны платить налог за выбросы в атмосферный воздух от работы генераторов. Но данное сообщение на данный момент удалено.

Украинский парламент сейчас работает над законопроектом, который позволит предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без обязательства получать лицензию или другие разрешительные документы.

Напомним, во время отключение электроэнергии бизнес массового использует генераторы, работающие на топливе.

Правительство уже упростил требования генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.

Украинский парламент сейчас работает над законопроектом, который позволит предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без обязательства получать лицензию или другие разрешительные документы.