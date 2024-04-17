"Укрэнерго" предупредило о контролируемых ограничениях: кому могут выключать свет

В четверг, 18 апреля, из-за дефицита в энергосистеме с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей. Об этом предупреждает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что незначительные ограничения мощности в виде графиков будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий по всем регионам Украины. Объектам критической инфраструктуры и предприятиям промышленного комплекса свет выключать не будут.

В "Укрэнерго" объяснили, что необходимость ограничить электроснабжение возникла из-за российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.

В сообщении компании говорится, что в энергосистеме возник дефицит мощности. Повлияло и резкое похолодание в Украине, повлекшее рост потребления электроэнергии.

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в очередной раз призвал население и бизнес экономно пользоваться светом, особенно в часы максимальной нагрузки – с 19:00 до 22:00. В частности, следует перенести с "пиковых" часов большинство бытовых дел (стирка, глажка).

Условия для введения почасовых графиков

Ранее в ДТЭК назвали четыре условия для введения почасовых графиков отключения света в Украине. Исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук заявил, что выключать свет могут, если не будет восстановлена тепловая генерация. Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за погодных условий.

Третьим вызовом, по словам Сахарука, может оказаться недостаток объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы. Также среди озвученных условий невозможность передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Заметим, что вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине существует только при всех вышеупомянутых условиях.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Несмотря на постоянный террор, врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повторить то, что я тогда говорил – покупайте (генераторы, павербвнки – ред.), готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и, как показывает зима, мы сделали все, чтобы они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовым к любому сценарию ", – говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.