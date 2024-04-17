“Укренерго” попередило про контрольовані обмеження: кому можуть вимикати світло

У четвер, 18 квітня, через дефіцит в енергосистемі з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання для промислових споживачів. Про це попереджає диспетчерський центр НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що незначні обмеження потужності у вигляді графіків будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Натомість, об’єктам критичної інфраструктури та підприємствам промислового комплексу світло вимикати не будуть.

В “Укренерго” пояснили, що необхідність обмежити електропостачання виникла через російські масовані ракетні та дронові атаки на українські електростанції.

У повідомленні компанії йдеться, що в енергосистемі виник дефіцит потужності. Повпливало й різке похолодання в Україні, яке спричинило ріст споживання електроенергії.

Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка вкотре закликав населення та бізнес економно користуватися світлом, особливо в години максимального навантаження – з 19:00 до 22:00. Зокрема, варто перенести з “пікових” годин більшість побутових справ (прання, прасування).

Умови для введення погодинних графіків

Раніше у ДТЕК назвали чотири умови для запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук заявив, що вимикати світло можуть, якщо не буде відновлена теплова генерація. Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через погодні умови.

Третім викликом, за словами Сахарука, може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи. Також серед озвучених умов – неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Зауважимо, що ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні є лише за всіх вищезгаданих умов.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Попри постійний терор, наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторити те, що я тоді казав – купуйте (генератори, павербвнки – ред.), готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і, як показує зима, ми зробили все, щоб вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.