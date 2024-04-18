В энергосистеме есть дефицит, вводятся ограничения потребления

В результате ракетных и дроновых ударов российских войск 18 апреля в энергосистеме Украины имеется дефицит электроэнергии и он прогнозируется в течение почти всех суток. Чтобы покрыть его, утром и днем диспетчерский центр привлекал аварийную помощь от энергосистем европейских стран.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут введены графики ограничения потребления электроэнергии, но эти меры не будут касаться объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса. Ограничения потребления для бытовых потребителей продолжают действовать в Харьковской области.

Энергетики просят потребителей использовать электроэнергию как можно более экономно. Промышленность должна максимально использовать импорт электричества и использовать альтернативные источники питания.

В течение суток импорт электроэнергии составил 9600 МВт*ч с максимальной мощностью до 1428 МВт. Экспорт электроэнергии не запланирован.

Из-за непогоды и боевых действий в некоторых регионах, таких как Киевская, Сумская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области, наблюдаются масштабные обесточивания. Технические нарушения привели к отключениям в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании Европейского совета 17 апреля выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. (...) Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", – сказал президент.

Зеленский надеется, что западные партнеры не допустят катастрофы посредством атаки на АЭС и вовремя дадут Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Энергетики добавляют, что на тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных ударов 11 апреля.

Украинская энергосистема нуждается в защите

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины В результате есть серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации. Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена незадолго до этого, 22 марта, а уничтожена в ходе боевых действий Углегорская ТЭС в Донецкой области находится под оккупацией еще с 25 июля 2022 года.

Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами.