В енергосистемі є дефіцит, вводяться обмеження споживання

Внаслідок ракетних та дронових ударів російських військ 18 квітня в енергосистемі України наявний дефіцит електроенергії і він прогнозується протягом майже всієї доби. Щоб покрити його, вранці та вдень диспетчерський центр залучав аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

Про це повідомляє "Укренерго".

З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії, але ці заходи не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Обмеження споживання для побутових споживачів продовжують діяти на Харківщині.

Енергетики просять споживачів використовувати електроенергію якомога ощадливіше. Промисловість має максимально залучати імпорт електрики та використовувати альтернативні джерела живлення.

Протягом доби імпорт електроенергії склав 9 600 МВт*год з максимальною потужністю до 1 428 МВт. Експорт електроенергії не запланований.

Через негоду та бойові дії в деяких регіонах, таких як Київська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області, спостерігаються масштабні знеструмлення. Технічні порушення також призвели до відключень у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 17 квітня висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. (...) Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", – сказав президент.

Зеленський сподівається, що західні партнери не допустять катастрофи у вигляді атаки на АЕС і вчасно дадуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Енергетики додають, що на теплових електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих ударів 11 квітня.

Українська енергосистема потребує захисту

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратив 100% генерації. Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена незадовго до цього, 22 березня, а знищена під час бойових дій Вуглегірська ТЕС у Донецькій області знаходиться під окупацією ще з 25 липня 2022 року.

З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами.