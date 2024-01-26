В "Укрнафте" назвали объем продаж по топливным картам в 2023 году

В 2023 году объем продаж горючего "Укрнафтой" в B2B сегменте (через карты и талоны) достиг 87,8 млн литров. Компания активно участвовала в коммерческих и тендерах через систему Prozorro.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время программа топливных карт и талонов "Укрнафты" привлекла более 1000 клиентов, среди которых предприятия, государственные учреждения и частные лица.

Отмечено, что NAFTA-карта сотрудничает с сетями SOCAR, Shell, U.GO, BWS, VST, Ovis и другими в рамках межэмитентских программ. Также начато партнерство с универсальными карточными приложениями Monobrand и All AZS. Компания уже выпустила более 35 тысяч топливных карт.

"Укрнафта" развернула региональные офисы продаж в Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Луцке, Хмельницком, Виннице, Каменец-Подольском, Полтаве, Запорожье, Харькове, Черкассах и Мукачево, а также планируется открытие офиса во Львове.

"Сегодня могу с гордостью сказать, что стратегическая задача на 2023 год по развитию топливных талонов и карт "Укрнафта" была выполнена. От 0 до почти 90 миллионов литров - меньше чем за год. Это совместное достижение и общая победа - мы вывели на рынок новый продукт, сделали его успешным и будем развивать в 2024 году", – сказал директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Напомним, 23 декабря 2022 года "Укрнафта" объявила о приостановлении партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас" и анонсировала выпуск в ближайшее время собственных, поскольку бывшие партнеры по скретч-картам "Авиас" отказались выполнять обязательства. В конце января Корецкий заявил, что массовый выпуск топливных карт планируется уже с февраля. Также было заявлено и о планах выпускать топливные талоны.

"Укрнафта" запустила собственную топливную программу (карты и талоны) для юридических и физических лиц с нуля в феврале 2023 года.

На этом фоне правительство приняло стратегическое решение создать собственное предложение в B2B-сегменте. В результате были эмитированы топливные карты NAFTA-карты и талоны ТМ "Укрнафта", а компанией-оператором В2В программы "Укрнафты" стало ООО "Укрнафта-Снаб".