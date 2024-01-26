В "Укрнафті" назвали обсяг продажів за паливними картками в 2023 році

У 2023 році обсяг продажу пального "Укрнафтою" в B2B сегменті (через картки та талони) досяг 87,8 млн літрів. Компанія активно брала участь у комерційних тендерах та тендерах через систему Prozorro.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Наразі програма паливних карток та талонів "Укрнафти" залучила понад 1000 клієнтів, серед яких підприємства, державні установи та приватні особи.

Зазначено, що NAFTAКартка співпрацює з мережами SOCAR, Shell, U.GO, BWS, VST, Ovis та іншими у рамках міжемітентських програм. Також розпочато партнерство з універсальними картковими застосунками Monobrand та All AZS. Компанія вже випустила понад 35 тисяч паливних карток.

"Укрнафта" розгорнула регіональні офіси продажів в Івано-Франківську, Одесі, Дніпру, Луцьку, Хмельницькому, Вінниці, Кам'янець-Подільськомк, Полтаві, Запоріжжі, Харкові, Черкасах та Мукачеві, а також планується відкриття офісу у Львові.

"Сьогодні можу із гордістю сказати, що стратегічне завдання на 2023 рік із розвитку паливних талонів та карток "Укрнафта" було виконано. Від 0 до майже 90 мільйонів літрів - менше ніж за рік. Це спільне досягнення та спільна перемога - ми вивели на ринок новий продукт, зробили його успішним та будемо розвивати у 2024 році", - сказав директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року "Укрнафта" оголосила про призупинення партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас" та анонсувала випуск найближчим часом власних, оскільки колишні партнери по скретч-карткам "Авіас" відмовилися виконувати зобов'язання. В кінці січня Корецький заявив, що масовий випуск паливних карток планується вже з лютого. Також було заявлено і про плани випускати паливні талони.

"Укрнафта" запустила власну паливну програму (картки та талони) для юридичних та фізичних осіб з нуля у лютому 2023 року.

На цьому тлі уряд ухвалив стратегічне рішення створити власну пропозицію у B2B-сегменті. В результаті були емітовані паливні картки NAFTAКартка та талони ТМ "Укрнафта", а компанією-оператором В2В програми "Укрнафти" стало ТОВ "Укрнафта-Постач".