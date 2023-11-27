Валютные коллизии усугубляют торговлю нефтью между Россией и Индией

Один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за отмены платежей в долларах, и краткосрочного решения не предвидится.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что десятилетиями доллар США являлся валютой международной торговли нефтью, и попытки найти альтернативу были сорваны трудностями конвертации, а также политическими препятствиями.

Проблемы начались, когда Индия, ставшая крупнейшим покупателем морской нефти в России после того, как европейские клиенты от нее отказались, в июле настояла на оплате в рупиях.

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что торговая деятельность практически прекратилась. Российские поставщики нефти не могут заключать соглашения в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского Центрального банка, что финучреждения не будут принимать эту валюту.

Собеседник издания заявил, что получать доход в неконвертируемой валюте с небольшой стоимостью за пределами Индии «глупо». Другой источник сообщил, что Россия имеет ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен.

Известно, что две крупные российские нефтяные компании угрожали перенаправить около десятка танкеров, перевозивших до миллиона тонн направлявшихся в Индию нефти.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

Заметим, Индия, крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, который танкеры вывозили из портов РФ, намерена резко сократить закупки.

Рекордных меток достиг импорт российской нефти в Индию в апреле.

Кроме того, Индия сэкономила около 2,7 миллиарда долларов за первые девять месяцев этого года, импортируя российскую нефть по сниженным ценам, что помогло ей поддержать экономический рост и ослабить давление на торговый дефицит.

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