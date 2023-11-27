Валютні колізії погіршують торгівлю нафтою між Росією та Індією

Один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті, відмінній від доларів, і короткострокового рішення не передбачається.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що десятиліттями долар США був валютою міжнародної торгівлі нафтою, і спроби знайти альтернативу були зірвані труднощами конвертації, а також політичними перешкодами.

Проблеми почалися, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем морської нафти в Росії після того, як європейські клієнти від неї відмовилися, у липні наполягла на оплаті в рупіях.

Видання, посилаючись на свої джерела, пише, що наразі торговельна діяльність практично припинилася. Російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського Центрального банку не приймати цю валюту.

Співрозмовник видання заявив, що отримувати дохід у неконвертованій валюті з невеликою вартістю за межами Індії «безглуздо». Інше джерело повідомило, що Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

Відомо, що дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів, що перевозили до мільйона тонн нафти, які прямували до Індії.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Зауважимо, Індія, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі.

Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні.

Крім того, Індія заощадила приблизно 2,7 мільярда доларів за перші дев’ять місяців цього року, імпортуючи російську нафту за зниженими цінами, що допомогло їй підтримати економічне зростання та послабити тиск на торговий дефіцит.

Джерело фото: ua.depositphotos.com