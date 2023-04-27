Экспорт агропродукции: Нацбанк снизил прогноз показателя во ІІ квартале на 200 млн долларов

Национальный банк Украины снизил прогноз экспорта украинской агропродукции во II квартале 2023 года на 200 млн долларов из-за ограничений касательно соответствующих товаров со стороны некоторых стран Европейского Союза. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы учли этот фактор, и уже на второй квартал уменьшили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов. Конечно, потери экспорта в страны-соседи, которые ввели соответствующие ограничения, будут больше, но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе числе и за счет использования "зернового коридора", – сказал он.

Однако на III и IV кварталы этого года НБУ не закладывал дополнительные потери, предусматривая развитие по январскому базовому сценарию, в котором заложена нормальная работа "зернового коридора" на протяжении всего времени.

В свою очередь глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что регулятор рассчитывает на умение украинского бизнеса быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, которое привело к снижению их доходов.

Под временный запрет попали не только зерно, но и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

Переговоры по этому вопросу продолжаются между Еврокомиссией и представителями Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.