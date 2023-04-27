Експорт агропродукції: Нацбанк знизив прогноз показника в ІІ кварталі на 200 млн доларів

Національний банк України знизив прогноз експорту української агропродукції у II кварталі 2023 року на 200 млн доларів через обмеження щодо відповідних товарів з боку деяких країн Європейського Союзу. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми врахували цей фактор, і вже на другий квартал зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів. Звичайно, втрати експорту до країн-сусідів, які запровадили відповідні обмеження, будуть більшими, але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі і за рахунок використання "зернового коридору", – сказав він.

Однак на III та IV квартали цього року НБУ не закладав додаткових втрат, передбачаючи розвиток за січневим базовим сценарієм, у якому закладено нормальну роботу "зернового коридору" протягом усього часу.

Своєю чергою очільник Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що регулятор розраховує на вміння українського бізнесу швидко адаптуватися до мінливих умов.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

Наразі перемовини щодо цього питання тривають між Єврокомісією й представниками Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії.