НБУ выпустил памятные медали, посвященные еще двум городам-героям: как они выглядят

Национальный банк Украины 28 февраля выпустил еще две памятные медали из серии "Города героев", посвященные Ахтырке Сумской области и Волновахе Донецкой области.

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Как отмечено в описании медали "Город героев - Ахтырка", этот город принял на себя огромный удар с первых дней полномасштабного российского вторжения, оказавшись в окружении вражеских войск, стал жертвой многочисленных авиационных и ракетных обстрелов, "но оказывал такое мощное героическое сопротивление, что врагам не удалось его оккупировать".

Ахтырка выстояла и стала непреодолимым форпостом для дальнейшего продвижения вражеской армии на Слобожанском направлении вглубь Украины. Несмотря на яростное давление врага, разрушение 80% инфраструктуры города, люди без тепла, воды и электроэнергии находили силы снова и снова расчищать город от последствий бомбардировок и приближать его освобождение", - сказано в нем.

На аверсе медали размещены вверху, на фоне стилизованного сияющего солнца с молниями, символизирующими наказание для агрессоров, герб Украины, под которым - птица как символ освобождения.

Внизу находится стилизованная композиция: город под вражескими бомбардировками, где справа – след от ракеты, попадающей в здание городского совета, а слева – жилой дом, за которым играет ребенок.

На реверсе медали на зеркальном фоне изображена стилизованная композиция, которая, по мнению художника, символически представляет настоящее сквозь призму произведения уроженца Ахтырки Ивана Багряного "Тигроловы": украинский защитник, над которым сияет солнце и в котором видится современный охотник за "хищниками", и надпись "Смелые всегда имеют счастье".

Фото: НБУ

Вторая памятная медаль посвящена подвигу, массовому героизму и стойкости граждан, проявленных во время защиты города Волноваха от вооруженной агрессии России против Украины.

"В город война пришла еще в мае 2014 года, а во время полномасштабного вторжения он оказался на линии фронта, где шли ожесточенные бои. Волноваха расположена на важных путях сообщения Мариуполь – Донецк и Мариуполь – Запорожье, поэтому была лакомым куском для российских оккупантов. В результате беспощадных авиаударов и артиллерийских обстрелов в городе разрушена вся инфраструктура, он практически уничтожен и оккупирован", - говорится в описании.

На аверсе медали размещены стилизованные фрагменты карт Донецка (вверху) и Мариуполя (внизу), а в надписи слова "Волноваха" букву "н" заменяет фрагмент железнодорожного пути, который достигает трезубца и символизирует стремление города вернуться домой, в Украину.

На реверсе размещен образ украинского воина и стилизованные элементы герба Волновахи: на фоне округлой линии, символизирующей расположение Волновахи на одном из самых высоких мест Приазовской возвышенности, и волнистой полосы с фонтанами, которая обозначает реку Волноваху, птица в полете и ее зеркальная тень, символизирующая уверенность в освобождении города.

Фото: НБУ

Обе медали изготовлены из нейзильбера, имеют диаметр 35 миллиметров и выпущены тиражом по 100 тысяч штук. Художником изображений выступила Марина Куц.

Напомним, что в 2022 году НБУ выпускал памятные медали из этой серии четыре раза: они были посвящены городам-героям Киевской области (Буча, Гостомель, Ирпень), Мариуполю, Харькову и Херсону. Отметим также, что этот статус согласно указам президента Владимира Зеленского получили еще Николаев и Чернигов.